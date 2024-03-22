«Всю работу ребята сделали». Большунов во главе сборной России растерзал всех в эстафете

После победы трёхкратный олимпийский чемпион ответил на вопрос о том, можно ли бороться этим составом с норвежцами.

Большие эстафеты на Альфа-Банк чемпионате России по лыжным гонкам – 2024 в Малиновке завершились победами фаворитов. И если у женщин была какая-то интрига, то у мужчин её и быть не могло, поскольку среди участников из регионов оказалась и сборная России. И здесь нет никакой ошибки.

За мужскую команду Архангельской области бежали четыре спортсмена сборной России – Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Савелий Коростелёв и Александр Большунов. Эти парни просто не могли проиграть, поскольку ни у одной другой сборной и близко не было равноценного состава. Даже президент ФЛГР Елена Вяльбе после финиша сказала, что ещё до старта сомнений в победе этой команды не было ни у кого.

Хотя ещё за час до официальной подачи заявок на эстафету на первом этапе у команды Архангельской области планировался Алексей Шемякин. Он сделал к эстафете специальную работу, но потом узнал, что побежит Александр Терентьев. Двукратный бронзовый призёр Игр-2022 подтвердил, что он не планировался в эстафету, однако, когда узнал о том, что бежит, шока не испытал.

Терентьев пробежал свой этап очень сильно. Ну, относительно того состояния, в котором он находился весь сезон. В прошлом году на «Чемпионских высотах» Александр на своём этапе отстал больше чем на две минуты, а потом просил прощения у Большунова за то, что подвёл всю команду. На этот раз Терентьев прибежал в числе лидеров, а эстафету так вообще первым передал.

Это всё и решило. Спортсменам Архангельской команды не пришлось ничего отыгрывать, они вместе с главными конкурентами просто убегали от остальных. После второго этапа за победу боролись три команды (Архангельск, Тюмень, Татарстан), после третьего – две (Архангельск и Тюмень). На своём этапе Большунов оторвался от Ивана Якимушкина тогда, когда сам этого захотел, и финишировал с флагом региона.

«За 10 минут до старта эстафеты пришёл в бокс, сказал Терентьеву – Сань, беги своим темпом, не смотри, если кто-то будет дёргаться. Только своим темпом беги и тогда прибежишь быстрее. Он прислушался и сделал всё идеально. А ведь непонятно было его самочувствие. Но он показал себя во всей красе, своим этапом всех ребят успокоил. Мне же главное было не испортить то, что сделали остальные. Всю работу сделали ребята», — сказал после финиша Большунов.

Трёхкратный олимпийский чемпион был в отличном настроении и даже ответил на вопрос, заданный Алексею Червоткину – смогла бы сборная России в таком составе (Терентьев, Червоткин, Коростелёв, Большунов) побороться с норвежцами на Олимпиаде: «Главное, чтобы нас туда пустили. А там разберёмся».

Второе место заняла сборная Тюменской области (Андрей Парфёнов, Евгений Белов, Денис Спицов, Иван Якимушкин), а третье – команда Татарстана (Андрей Ларьков, Сергей Ардашев, Антон Тимашов, Иван Горбунов).

Олимпийский чемпион Денис Спицов, подводя итоги эстафеты, уделил внимание не только что завершившейся гонке, а трассе в Малиновке: «Как бежать по такой трассе? Вода кругом, на ближайшие ночи плюсовая температура. Кругом одна глина, состояние трассы оставляет желать лучшего. Изначально Малиновка не была готова к проведению соревнований. Круг сделали только за три недели до начала соревнований, всю глину разнесли по трассе. Потом снежком чуть-чуть присыпали. Всё делалось для картинки, а не для качества».

Претензии Дениса, наверное, справедливы. В нынешнем сезоне организаторы решили задействовать часть «горнолыжки», откуда на трассу хлынула вода. Ну и зимняя погода стояла в Малиновке лишь пару дней.

В женской эстафете интриги было больше, но Вероника Степанова эту интригу убила. Весь вопрос для команды Архангельской области был в том, сколько олимпийской чемпионке придётся отыгрывать на заключительном этапе? Неужели опять минуту, как на Спартакиаде-2024 в Тюмени? Но этого не случилось. Алина Пеклецова, Мария Истомина и Светлана Заборская сделали всё, чтобы Степанова ушла с отставанием всего лишь в 10 секунд от Тюменской области.

Вероника это отставание ликвидировала внешне очень легко, не оставив Елизавете Пантриной ни единого шанса. Пантрина могла и серебро упустить, запнувшись на финишной прямой в борьбе с представительницей Татарстана Дарьей Непряевой, но выиграла ничтожный сантиметр в разножке. У Алисы Жамбаловой, Екатерины Смирновой, Татьяны Сориной и Елизаветы Пантриной серебро, у Анастасии Доценко, Лидии Горбуновой, Ирины Ибрагимовой и Дарьи Непряевой – бронза.

На чемпионате России осталось провести только два коньковых марафона. Женщины побегут 30 км в субботу, 23 марта, мужчины – 50 км в воскресенье, 24 марта.