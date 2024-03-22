Сундлинг — о трёх подряд победах на чемпионате Швеции: лучше старта и быть не могло

Шведская лыжница Йонна Сундлинг, олимпийская чемпионка и четырёхкратная чемпионка мира, высказалась о своих трёх подряд победах на чемпионате Швеции — 2024, отметив, что она не ожидала большого отрыва от соперниц в гонках на длинные дистанции.

Сегодня, 22 марта, в рамках турнира прошла разделка классическим стилем на 10 км, в которой Сундлинг на финише превзошла ставшую второй Эббу Андерссон на 32 секунды ровно.

«Перед стартом было немного неясно, как всё сложится, как в плане тела, так и в плане лыж. Я старалась не напрягаться и не перегибать палку в начале. Не ожидала такого отрыва от преследовательниц, но у меня действительно были отличные лыжи.

Я с нетерпением жду предстоящих гонок. Лучше старта для меня и быть не могло», — приводит слова Сундлинг Expressen.