Разве кто-то перед началом сезона предполагал, что «Большой хрустальный глобус» достанется именно ему?

Этот парень лишил Клебо победы в Кубке мира. Почему лучшим стал Харальд Амундсен?

Это случилось. Победителем общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам и обладателем «Большого хрустального глобуса» неожиданно для многих стал не Йоханнес Клебо, а его соотечественник – 25-летний Харальд Амундсен.

Кто же этот парень такой? И как он смог обыграть великого соперника?

Здоровье – залог победы Амундсена

В воскресенье, 17 марта, лучшие лыжники завершили сезон на Кубке мира. Новым обладателем «Большого хрустального глобуса» стал 25-летний норвежец Харальд Амундсен. Вплоть до последней гонки он рисковал лишиться желанного трофея из-за невероятных результатов Йоханнеса Клебо, но всё же смог сохранить лидирующую позицию, несмотря на 17-е место в финальной гонке.

«Это чертовски хорошо. Я очень нервничал и изо всех сил старался сосредоточиться на том, что мне нужно сделать. Да, сегодня я тоже волновался. Всегда переживаю, когда Йоханнес Клебо позади меня. Я чувствовал, что у меня заканчивается энергия. Хорошо, что её хватило на масс-старт», – признался Амундсен.

По ходу сезона новоиспечённый обладатель «Глобуса» бежал все гонки, показывая хоть и не самые стабильные, но достаточно высокие результаты, и даже выиграл «Тур де Ски». Да, в многодневке из-за болезни не участвовал Клебо, и именно тогда Амундсен смог выбиться в лидеры Кубка мира. Но разве сохранение своего здоровья – не часть работы профессиональных спортсменов?

«Оставаться здоровым в течение всего сезона — часть высшего спортивного мастерства», – именно так считает победитель Кубка мира.

Он, конечно, прав. Учитывая изменённую систему начисления очков, именно здоровье, а точнее возможность выступать во всех гонках и стабильно набирать очки, вывело Амундсена на ведущую позицию в мировых лыжах.

Харальд Амундсен Фото: Getty Images

«Мне нужно выиграть больше»

Интересно, что впервые за семь лет победа в общем зачёте досталась не Йоханнесу Клебо и не Александру Большунову, которые сменяли друг друга на первой позиции. Так что Амундсен не только выиграл «БХГ», но и прервал многолетнюю тенденцию. Что бы там ни говорили, он уже вошёл в историю лыжных гонок, встав в один ряд с Клебо, Большуновым, Сундбю, Нортугом, Колоньей и другими выдающимися спортсменами.

«Это совершенно дико. Я очень тронут этим. Эти имена действительно известны в нашем виде спорта, но мне нужно выиграть больше, прежде чем меня можно будет упомянуть вместе с ними. Надеюсь, что смогу стать таким же великим, как они», – поделился норвежец.

Харальд Амундсен, конечно, скромничает, и ему определённо необходимо время, чтобы привыкнуть к новому статусу. Весь следующий сезон норвежец будет выходить на старт в ранге действующего обладателя «Большого хрустального глобуса». Возможно, новый статус добавит Амундсену уверенности и в сезоне-2024/2025 мы увидим обновлённого спортсмена, способного навязывать борьбу Клебо в каждой гонке.