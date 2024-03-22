Йоханнес Клебо выиграл классическую разделку на чемпионате Норвегии

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, пятикратный олимпийский чемпион, выиграл классическую разделку на чемпионате Норвегии — 2024, проходящем в Лиллехаммере.

На первой отсечке — 1,5 км — спортсмен уступал своему основному сопернику, олимпийскому чемпиону и чемпиону мира Эрику Вальнесу, более трёх секунд, однако уже через 1,7 км Клебо опережал конкурента на четыре секунды.

На финише Клебо выиграл у Вальнеса уже 12,6 секунды. Замкнул тройку лидеров в этой гонке Эйрик Свердруп Аугдал, который проиграл победителю 33,5 секунды.

Отметим, что для Йоханнеса Клебо это восьмое золото чемпионата Норвегии в карьере. Три из этих медалей лыжник выиграл в спринтерских гонках.

В субботу, 23 марта, в рамках турнира пройдёт гонка с раздельным стартом на 50 км свободным стилем.