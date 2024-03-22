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Опубликован стартовый лист женского масс-старта на 30 км на чемпионате России — 2024

Опубликован стартовый лист женского масс-старта в свободном стиле на 30 км, который пройдёт в рамках чемпионата России – 2024 по лыжным гонкам. Турнир проходит в Малиновке (Архангельская область).

Лыжные гонки. Чемпионат России, Малиновка. Масс-старт, свободный стиль, 30 км. Женщины. Стартовый лист

1. Анастасия Кулешова

2. Евгения Крупицкая

3. Вероника Степанова

4. Елизавета Пантрина

5. Екатерина Смирнова

6. Алина Пеклецова

7. Анастасия Прокофьева

8. Татьяна Сорина

9. Алиса Жамбалова

10. Ольга Царёва.

Всего в гонке планируют принять участие 52 лыжницы. Она начнётся в 10:00 мск.

Отметим, что в Малиновке уже разыграли три личных комплекта медалей. Спринт в свободном стиле выиграла Степанова, скиатлон и разделку на 10 км — Кулешова.