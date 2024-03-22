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Клебо: страшно думать, что завтра предстоит пробежать 50 км на чемпионате Норвегии

Клебо: страшно думать, что завтра предстоит пробежать 50 км на чемпионате Норвегии
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, пятикратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира, поделился ожиданиями от завтрашней гонки на 50 км свободным стилем на чемпионате Норвегии.

«Это было ужасно тяжело. Нужно просто идти от отсечки к отсечке, но самое страшное — думать о том, что завтра предстоит пробежать 50 км. Это нужно немного осмыслить.

Третье золото чемпионата Норвегии подряд? Не знаю. Я в хорошей форме, но эта дистанция, наверное, подходит мне меньше всего, по крайней мере свободным стилем. Но мы увидим и сможем оценить гонку в сравнении с победителем. По ходу дистанции нужно будет быстро принимать решения: никто не знает, когда всё станет невозможно изменить», — приводит слова Клебо издание TV2.

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