Клебо: страшно думать, что завтра предстоит пробежать 50 км на чемпионате Норвегии

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, пятикратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира, поделился ожиданиями от завтрашней гонки на 50 км свободным стилем на чемпионате Норвегии.

«Это было ужасно тяжело. Нужно просто идти от отсечки к отсечке, но самое страшное — думать о том, что завтра предстоит пробежать 50 км. Это нужно немного осмыслить.

Третье золото чемпионата Норвегии подряд? Не знаю. Я в хорошей форме, но эта дистанция, наверное, подходит мне меньше всего, по крайней мере свободным стилем. Но мы увидим и сможем оценить гонку в сравнении с победителем. По ходу дистанции нужно будет быстро принимать решения: никто не знает, когда всё станет невозможно изменить», — приводит слова Клебо издание TV2.