Отменены все оставшиеся лыжные гонки на чемпионате России — 2024

Все старты, запланированные на выходные, 23 и 24 марта, в рамках чемпионата России по лыжным гонкам, отменены в связи с трагическими событиями в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Решение принято, сейчас оформляем протокольно, соревнования отменены. Перенос? Гонки отменены, и точка», — приводит слова директора оргкомитета турнира Дмитрия Ермакова «Матч ТВ».

В выходные на чемпионате России, проходившем в Малиновке (Архангельская область), должны были состояться масс-старты свободным стилем у женщин (на 30 км) и у мужчин (на 50 км).

Ранее губернатор Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что в регионе будут отменены все запланированные на выходные культурные и спортивные мероприятия.