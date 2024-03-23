Йохауг выиграла разделку на 30 км на чемпионате Норвегии с отрывом почти в 3 минуты

Норвежская лыжница Терезе Йохауг, четырёхкратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира, выиграла разделку свободным стилем на 30 км, проходившую в рамках чемпионата Норвегии — 2024. Спортсменка финишировала с отрывом почти в три минуты от ближайшей соперницы.

Второй в гонке стала американка Софи Локли, которая проиграла норвежке две минуты и 49,4 секунды. Замкнула тройку лидеров другая представительница Норвегии — Магни Смедос (+2.51,3).

Отметим, что лучшая из норвежек на Кубке мира в этом сезоне, Хейди Венг, стала в гонке пятой. Она проиграла Йохауг три минуты и 34 секунды ровно.

Напомним, Йохауг объявила о возобновлении карьеры в начале марта. Спортсменка не выступала на соревнованиях с 2022 года.