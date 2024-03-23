Йохауг — о возвращении: я должна почувствовать, что готова выкладываться на 120%

Норвежская лыжница, четырёхкратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира Терезе Йохауг прокомментировала свою победу в разделке свободным стилем на 30 км на чемпионате Норвегии. Спортсменка, вернувшаяся к профессиональным выступлениям в начале марта, выиграла с отрывом почти в три минуты от ближайших преследовательниц.

«Я не ожидала, что приеду сюда и выиграю с таким отрывом. С большим уважением отношусь к соперницам. Но гонка на 30 км — моя коронная дистанция.

Окончательное возвращение? Пока дома много дел. Я должна почувствовать, что готова вернуться и выкладываться на 120%. Мне нужно понять, чего я хочу.

Я правда очень удивлена. Не ожидала, что пройду гонку так хорошо. Главное, что я получила практику, почувствовала, что погружаюсь с головой в дистанцию», — приводит слова Йохауг TV2.