«Грустно для Норвегии». Кильде — о выступлении горнолыжника Бротена за сборную Бразилии

Норвежский горнолыжник Александер Омодт Кильде отреагировал на возвращение Лукаса Бротена в профессиональный спорт, заявив, что это потеря для Норвегии.

«Я очень рад, что он возвращается. Самое главное, что он счастлив. Однако я не так рад, что он не выходит в стартовом составе за Норвегию. Это хорошо для спорта, но грустно для Норвегии», — приводит слова Кильде Eurosport.

Напомним, перед началом сезона-2023/2024 23-летний горнолыжник Бротен неожиданно завершил карьеру. Было известно, что его решение связано с конфликтом в Федерации горнолыжного спорта Норвегии.

В феврале 2024 года он объявил о возвращении в профессиональный спорт, однако теперь он будет выступать за сборную Бразилии. Сам Бротен наполовину является бразильцем и, по его словам, счастлив представлять именно эту страну. При этом больше всего сам горнолыжник переживал за то, что он больше не будет соревноваться в одной команде с норвежцами, с которыми дружит.