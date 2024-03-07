Лукас Бротен вернулся в спорт и будет выступать за сборную Бразилии

23-летний лыжник Лукас Бротен, до осени 2023 года выступавший за сборную Норвегии, вернулся в профессиональный спорт и будет выступать за сборную Бразилии в следующем сезоне. Об этом сообщает VG.

У Бротена появилась возможность стать частью национальной команды Бразилии в связи с тем, что его мать бразильянка и спортсмен имеет двойное гражданство. Сам горнолыжник поделился на пресс-конференции, что обиднее всего ему расставаться с теми, кто выступал с ним за Норвегию, но он должен сделать это ради хорошей возможности.

Напомним, в конце октября 2023 года, перед началом лыжного сезона, спортсмен из Норвегии неожиданно сообщил о завершении карьеры. Причиной такого решения стал конфликт с Норвежской лыжной ассоциацией.

На момент ухода на его счету было уже пять побед на этапах Кубка мира по горнолыжному спорту. В прошлом сезоне он стал обладателем «Малого хрустального глобуса» в слаломе.