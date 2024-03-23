Муж Терезы Йохауг заявил, что готов быть с ребёнком, если жена вернётся в спорт

Муж норвежской лыжницы и четырёхкратной олимпийской чемпионки Терезе Йохауг Нильс Якоб Хофф рассказал, что с рождением дочери он проводит больше времени с ребёнком и готов делать это и дальше, если жена вернётся в большой спорт.

«После того, как у нас родилась Кристин, мне пришлось сделать шаг назад и взять на себя больше ответственности дома. Для моей карьеры это немного глупо, но я встречаю хорошее понимание со стороны всех начальников. Они настоящие командные игроки. Моя больница — прекрасное место для работы. У нас есть отдел, который следит за тем, чтобы все были в порядке», — приводит слова Хоффа VG.

Отметим, что муж спортсменки работает в отделении анестезии университетской больницы и в скорой помощи. Сама Йохауг помимо тренировок занимается также собственным брендом и является экспертом на канале NRK.

Напомним, 35-летняя лыжница два года назад завершила карьеру, но недавно задумалась о возвращении на чемпионат мира — 2025 в Тронхейме. 23 марта она выиграла гонку на 30 км на чемпионате Норвегии.