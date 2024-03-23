Хальфварссон сообщил, что этот сезон для него завершён

Шведский лыжник Калле Хольфварссон заявил, что больше не будет участвовать в гонках в этом сезоне, несмотря на то, что у него было в планах стартовать в других соревнованиях после финала Кубка мира.

«Будут ли ещё старты? Нет, ничего этого не будет. Я всё ещё немного придирчив к своему здоровью», — приводит слова Хольфварссона Expressen.

Отметим, что по его словам, он пытается понять, сколько денег ему понадобится для участия на чемпионате мира в Тронхейме, поэтому весь сезон не может дать точного ответа, стоит ли вновь ждать его в спорте.

Напомним, после этапа Кубка мира в Лахти (Фитнляндия) лыжник простудился и пропустил всё вплоть до финального этапа соревнований в Фалуне (Швеция).

Недавно Хальфварссон говорил, что всерьёз задумывается об уходе из профессионального спорта из-за нехватки денег.