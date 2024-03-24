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Линн Сван победила в спринте на чемпионате Швеции, на 0,01 секунды опередив Йонну Сундлинг

Линн Сван победила в спринте на чемпионате Швеции, на 0,01 секунды опередив Йонну Сундлинг
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Сегодня, 24 марта, в рамках чемпионата Швеции по лыжным гонкам — 2024 состоялась женская спринтерская гонка свободным стилем. В финальном забеге обладательница «Малого хрустального глобуса» в спринтерских гонках Линн Сван вырвала победу, на финише на 0,01 секунды опередив олимпийскую чемпионку и четырёхкратную чемпионку мира Йонну Сундлинг.

Третьей в гонке стала чемпионка мира 2023 года Эмма Рибом, которая проиграла победительнице спринта 9,2 секунды.

Отметим, что в этой гонке Линн Сван прервала серию Йонны Сундлинг из трёх побед на чемпионате Швеции (масс-старт свободным стилем на 20 км, командный спринт, классическая разделка 10 км).

Лыжные гонки. Чемпионат Швеции
Женщины. Спринт свободным стилем

1. Линн Сван (Швеция) — 3.14,0.
2. Йонна Сундлинг (Швеция) — отставание 0,01 секунды.
3. Эмма Рибом (Швеция) + 9,2.

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