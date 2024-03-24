Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Эдвин Ангер одержал третью подряд победу на чемпионате Швеции, став лучшим в спринте

Эдвин Ангер одержал третью подряд победу на чемпионате Швеции, став лучшим в спринте
Аудио-версия:
Комментарии

Шведский лыжник Эдвин Ангер, призёр этапов Кубка мира, одержал третью подряд победу на чемпионате Швеции — 2024. Сегодня, 24 марта, спортсмен стал лучшим в спринте свободным стилем.

На финише гонки Ангер на 0,3 секунды опередил Юхана Хегстрёма. Замкнул тройку сильнейших на этой дистанции Георг Эрссон, который проиграл победителю 0,9 секунды.

Напомним, ранее Эдвин Ангер на турнире в паре с Вильямом Порома, призёром чемпионата мира 2023 года, победил в командном спринте, а в пятницу, 22 марта, стал первым в классической разделке на 10 км.

Лыжные гонки. Чемпионат Швеции
Мужчины. Спринт свободным стилем

1. Эдвин Ангер (Швеция) — 3.02,1.
2. Юхан Хагстрём (Швеция) — отставание 0,3 секунды.
3. Георг Эрссон (Швеция) +0,9.

Материалы по теме
Этот парень лишил Клебо победы в Кубке мира. Почему лучшим стал Харальд Амундсен?
Этот парень лишил Клебо победы в Кубке мира. Почему лучшим стал Харальд Амундсен?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android