Эдвин Ангер одержал третью подряд победу на чемпионате Швеции, став лучшим в спринте

Шведский лыжник Эдвин Ангер, призёр этапов Кубка мира, одержал третью подряд победу на чемпионате Швеции — 2024. Сегодня, 24 марта, спортсмен стал лучшим в спринте свободным стилем.

На финише гонки Ангер на 0,3 секунды опередил Юхана Хегстрёма. Замкнул тройку сильнейших на этой дистанции Георг Эрссон, который проиграл победителю 0,9 секунды.

Напомним, ранее Эдвин Ангер на турнире в паре с Вильямом Порома, призёром чемпионата мира 2023 года, победил в командном спринте, а в пятницу, 22 марта, стал первым в классической разделке на 10 км.

Лыжные гонки. Чемпионат Швеции

Мужчины. Спринт свободным стилем

1. Эдвин Ангер (Швеция) — 3.02,1.

2. Юхан Хагстрём (Швеция) — отставание 0,3 секунды.

3. Георг Эрссон (Швеция) +0,9.