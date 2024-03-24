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Йоханнес Клебо стал вторым в разделке на 50 км на чемпионате Норвегии

Йоханнес Клебо стал вторым в разделке на 50 км на чемпионате Норвегии
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, пятикратный олимпийский чемпион, стал вторым в гонке с раздельным стартом свободным стилем на 50 км, проходившей в рамках чемпионата Норвегии. Спортсмен на финише проиграл Эйрику Свердрупу Аугдалю 49,6 секунды.

Замкнул тройку сильнейших на этой дистанции Петтер Мир, который отстал ходом от лидера гонки на 55,2 секунды.

Отметим, что в разделке принимал участие британец Эндрю Масгрэйв, который живёт и тренируется в Норвегии. Он пришёл к финишу с 10-м результатом, проиграв Аугдалю три минуты и 48,7 секунды.

Лыжные гонки. Чемпионат Норвегии
Мужчины. Разделка на 50 км

1. Эйрик Свердруп Аугдаль (Норвегия) — 2:16.23,7.
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 49,6 секунды.
3. Петтер Мир (Норвегия) +55,2.

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