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Клебо: единственная причина, почему бежал гонку на 50 км на чемпионате Норвегии, — ЧМ-2025

Клебо: единственная причина, почему бежал гонку на 50 км на чемпионате Норвегии, — ЧМ-2025
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, пятикратный олимпийский чемпион, подвёл итоги своего выступления в гонке на 50 км с раздельным стартом на чемпионате Норвегии. В ней спортсмен пришёл к финишу вторым, уступив победителю почти 50 секунд.

«Это было тяжело, да. Ужасно, просто ад — выходить на эту гонку. Это не весело и того не стоило. Я знал, что мне будет сложно, когда увидел, что Терезе Йохауг выиграла с отрывом в три минуты. Здесь очень важна высокая концентрация кислорода в крови. Наверное, выступление Терезе — не самое лучшее, что можно было посмотреть перед гонкой, потому что мне ещё меньше захотелось выходить на старт (смеётся).

Единственная для меня причина, почему я бежал эту гонку сегодня, заключается в том, что на чемпионате мира в Тронхейме в 2025 году будет марафон. И сегодняшняя дистанция хороша для подготовки», — приводит слова Клебо VG.

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