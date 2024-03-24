Сван и Сундлинг прокомментировали свои результаты в спринте на чемпионате Швеции

Шведские лыжницы Линн Сван и Йонна Сундлинг прокомментировали свои результаты в спринте свободным стилем на чемпионате Швеции. В гонке Сван опередила соперницу на самом финише на 0,01 секунды.

«Ещё до результатов фотофиниша у меня было ощущение, что Линн немного впереди. Чтобы победить, мне пришлось бы просто упасть вперёд», — приводит слова Сундлинг Expressen.

Сван, которая прервала серию соотечественницы из трёх побед на турнире, добавила: «Я чувствовала сотые доли секунды и думала, что победила. Но потом Йонна спросила меня, уверена ли я в этом. Когда я увидела запись финиша, подумала, что понятия не имею, кто из нас выиграл. Я рада победе, это здорово. Думаю, карьера должна включать в себя и победу на чемпионате Швеции. Теперь я могу поставить галочку у этого достижения».