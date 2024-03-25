Большунов чаще других спортсменов проверялся РУСАДА на допинг в 2024 году

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов пять раз проверялся Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) на допинг за январь и февраль 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы агентства.

Большунов проходил проверку чаще других спортсменов. Четырежды за первые два месяца 2024 года проверку РУСАДА проходили лыжники Савелий Коростелёв, Анастасия Кулешова и Елизавета Пантрина, а также легкоатлет Константин Крылов.

Большунов также входит в международный пул допинг-тестирования и проверяется Международной федерацией лыжного спорта и сноубординга (FIS). Напомним, за весь прошлый год Большунов прошёл тестирование РУСАДА три раза. В 2022 и 2021 годах лыжника проверяли на допинг по пять раз.