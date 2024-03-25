Победитель марафона на чемпионате Норвегии нарушил правила, смазав лыжи — NRK

Победитель марафона на чемпионате Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Аугдал нарушил правила FIS, остановившись на дистанции, чтобы смазать лыжи. Об этом сообщило NRK. Уточняется, что случившееся нарушает правила FIS, так как повторная обработка лыж допускается только в гонках классическим стилем.

«Сколько времени я потратил на это? Всё прошло быстро. Но у меня не очень хорошо получилось. Я вообще не умею смазывать лыжи», — привожит слова Аугдала NRK.

Напомним, второе место занял пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо. Он проиграл победителю 50 секунд. Ski for Bundet пишет, что главный судья соревнований признал ошибку, разрешив манипуляцию со снаряжением. Но пересматривать итоги гонки не стали.