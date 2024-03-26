Российский лыжник и серебряный призёр Олимпиады-2014 Александр Бессмертных заявился на Московский марафон.

Об этом бывший спортсмен заявил на своей странице в «Телеграме».

Фото: личный архив александра бессмертных

Московский марафон — крупнейшее беговое событие в России. В 2023 году марафон собрал рекордное количество участников на двух дистанциях — около 30 тысяч.

В 2024 году Московский марафон состоится 12-13 октября. Впервые в истории марафон пройдёт в два дня: в первый день будет дан старт дистанции 10 км, во второй день — дистанции 42,2 км.

Ранее Бессмертных рассказал, за сколько продаёт автомобиль, подаренный за медаль ОИ-2014.