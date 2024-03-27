Эбба Андерссон и Йенс Бурман выиграли марафоны на чемпионате Швеции

Шведские лыжники Эбба Андерссон и Йенс Бурман выиграли гонки на длинные дистанции классическим стилем в заключительный день соревнований на чемпионате Швеции в Бодене.

Андерссон стала лучшей в женской гонке на 30 км. Второе место заняла победительница спринтерского зачёта Кубка мира сезона-2023/2024 Линн Сван, уступившая лидеру 8,1 секунды. Третьей стала лыжница сборной Швеции Моа Илар. Её отставание составило 1 минуту 44,9 секунды. Из 32 стартовавших спортсменок до финиша добрались 26 лыжниц.

В мужской гонке на 50 км победу одержал Бурман. Вторым финишировал лыжник Трульс Гиссельман, который отстал от лидера на 33,4 секунды. Замкнул тройку призёров Фредрик Андерссон, отставание которого от Бурмана составило 59,4 секунды.