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Петтер Нортуг стал девятым в гонке на 44 км, проиграв победителю четыре минуты

Петтер Нортуг стал девятым в гонке на 44 км, проиграв победителю четыре минуты
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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира, 38-летний норвежский лыжник Петтер Нортуг занял девятое место в гонке Флюктнингереннет на 44 км.

Нортуг долго лидировал в этой гонке, однако на последних километрах начал уступать другим лыжникам. В итоге прославленный норвежский лыжник финишировал девятым, уступив победителю соревнований, Нильсу Дальстену, чуть более четырёх минут.

«Всё было прекрасно, но я ещё чувствовал усталость после четверга. На этих соревнованиях много хороших лыжников. Я лидировал до подъёмов, но дальше мне это стало не по зубам. Однако я доволен гонкой», — приводит слова Нортуга NRK.

Гонка Флюктнингереннет впервые была проведена в 1950 году. Маршрут гонки пролегает от Лиерне (Норвегия) до Гэддеде (Швеция).

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