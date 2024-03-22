Мартин Сундбю: менталитета Петтера Нортуга нет даже у Йоханнеса Клебо

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Мартин Йонсруд Сундбю высказался о выступлении соотечественника, 38-летнего лыжника Петтера Нортуга, в командном спринте классическим стилем на чемпионате Норвегии. Петтер Нортуг в паре с братом Эвеном занял второе место в гонке, лучшими в ней стали лыжники Йоханнес Клебо и Дидрик Тёнсет.

«Последний этап командного спринта был просто невероятным. У Петтера есть менталитет, которого нет ни у кого больше, даже у Йоханнеса Клебо», — приводит слова Сундбю NRK.

Напомним, Нортуг сообщил, что готовился к соревнованиям с Сундбю. Ранее сообщалось, что Нортуг может выступить на чемпионате мира, который пройдёт в 2025 году в Тронхейме (Норвегия), однако сам лыжник заявил, что не планирует участвовать в этих соревнованиях.