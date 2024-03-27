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Чепалова призвала не «вставлять палки в колёса» россиянам, которые поедут на ОИ-2024

Чепалова призвала не «вставлять палки в колёса» россиянам, которые поедут на ОИ-2024
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Трёхкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира российская лыжница Юлия Чепалова призналась, что спокойно относится к возможности участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что ехать в Париж в нейтральном статусе унизительно, назвав спортсменов, которые решатся на такое, «командой бомжей».

«У меня двоякое отношение: ехать стоит, но я не понимаю, зачем ставят палки в колёса, путают спорт и политику. Спортсменов нужно оставить в покое — пусть они все участвуют, я не представляю международный спорт без России. Люди тренировались, готовились, шли к этому годами, может, у них не будет второго шанса. Думаю, что в России за редким исключением все их поддержат. Принимать решение должны спортсмены, лично я никого осуждать не буду. Может, им будет тяжело, но думаю, что эта тема раздута, причём международными организациями, потому что сами спортсмены всегда нормально относились друг к другу. Нельзя путать политику и спорт», — приводит слова Чепаловой ТАСС.

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