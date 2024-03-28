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Вяльбе рассказала, как отнеслась к участию Большунова в гонках на ЧР-2024

Вяльбе рассказала, как отнеслась к участию Большунова в гонках на ЧР-2024
Елена Вяльбе
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением относительно выступления на Альфа-Банк чемпионате России — 2024 трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

«Саша болел перед чемпионатом, и я поначалу очень переживала, что он вышел на старт. Но такой уж у него характер. Это человек, который трудится на тренировках для того, чтобы соревноваться, и всегда делает всё, чтобы добиться победы. Он целиком и полностью посвятил себя спорту и на лыжне не думает ни о чём, кроме первого места. И неважно, какого уровня соревнования», — сказала Вяльбе в интервью пресс-службе ОКР.

На соревнованиях в Малиновке Большунов одержал 20-ю победу в карьере на чемпионатах страны.

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