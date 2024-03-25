Да, Александр завоевал больше всех медалей. Но Вокуев одержал самую неожиданную победу, а Кулешова вообще выступила в другой лиге.

Главные итоги чемпионата России по лыжным гонкам. Рассказываем не только про Большунова

Последние гонки Альфа-Банк чемпионата России по лыжным гонкам – 2024 в Малиновке были отменены из-за ужасного теракта в Подмосковье. Но коньковые марафоны вряд ли изменили бы впечатление от турнира. Вот его главные итоги.

Серия Большунова прервалась после 23 гонок

Одно из главных событий турнира – поражение трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в классической разделке на 10 км. После победных спринта и скиатлона, когда король российских лыж был не в лучшем физическом состоянии, казалось, что он уже никому не отдаст ни одной личной победы. Но он финишировал только девятым.

После 23 побед подряд Большунов проиграл. Когда-то любая серия прерывается, однако поражение Александра всё равно стало сенсационным. Но он уже начал новую победную серию. Да и в Малиновке выиграл четыре золотые медали в пяти гонках.

Лыжник из Коми обыграл всю сборную России

Автором самой неожиданной победы на чемпионате страны стал лыжник из сборной Республики Коми Ермил Вокуев. На ту самую «десятку», где прервалась серия Большунова, Вокуев вышел на коньковых лыжах, но с классическими палками. Поскольку на трассе не было зон переменного классического хода, это допустимо правилами.

Никто не думал, что малиновские подъёмы можно пройти на одних руках. Никто и не пытался это сделать. Кроме Вокуева, который всю дистанцию прошёл даблполингом. И одержал одну из самых громких побед в карьере, обыграв всю сборную России во главе с Большуновым.

Кулешова показала мастер-класс

Бронзовый призёр Олимпийских игр и чемпионата мира Анастасия Кулешова в Малиновке одержала самую красивую победу. Классическую «десятку» она выиграла только в присущем ей стиле, просто пролетев второй круг. После первого круга казалось, что вся борьба впереди, но Кулешова бежала в своей лиге.

Да, президент ФЛГР Елена Вяльбе в нынешнем сезоне так говорит про Веронику Степанову, однако в Малиновке в другой лиге была Кулешова. Победа в скиатлоне тоже была убедительной. Анастасия сначала сбросила всех соперниц, кроме юниорки Алины Пеклецовой, а затем разобралась с ней там, где преимущество, казалось, должно быть на стороне миниатюрной 18-летней лыжницы – на подъёмах.

Степанова предстала мастером спринта и эстафет

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова в Малиновке на скиатлоне не смогла составить конкуренцию не только Кулешовой, но и вообще никому, на разделку не вышла. Но в коротких гонках Степанова показала свои технику, силу и способность контролировать любые ситуации.

Вероника уверенно выиграла коньковый спринт, воспользовавшись заминкой соперниц на выходе со спуска, принесла команде Архангельской области победу в командном классическом спринте, а также в большой эстафете.

Олимпийский чемпион рассказал правду о трассе

К чемпионату России организаторы подготовили новые круги, в которых была задействована часть горнолыжной трассы. В первый день соревнований на спуске упали несколько спортсменов, лыжница юниорской сборной России Виктория Невьянцева была госпитализирована, но серьёзной травмы избежала.

Падения случались и в других гонках. После эстафеты олимпийский чемпион Денис Спицов высказал всё, что он думает о подготовке трассы. По его словам, Малиновка не была готова к проведению турнира, так как трасса была набросана только за три недели до старта турнира, трасса смешана с глиной. «Всё только для красивой картинки, а не для качества», — резюмировал Спицов.

Денис Спицов Фото: РИА Новости

Организаторы вносили изменения в конфигурацию по ходу соревнований.

Следующий чемпионат России планируется провести в Сыктывкаре. Если местные организаторы пришлют заявку на проведение турнира.