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Вяльбе: с учётом таланта Степановой она должна обыгрывать всех

Вяльбе: с учётом таланта Степановой она должна обыгрывать всех
Елена Вяльбе
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что олимпийская чемпионка 2022 года Вероника Степанова является лидером национальной команды.

«С учетом её таланта при должном настрое на каждую гонку Степанова должна обыгрывать всех, в том числе Кулешову. Это очевидный лидер сборной? Конечно», — сказала Вяльбе в интервью пресс-службе ОКР.

В рамках Альфа-Банк чемпионата России по лыжным гонкам — 2024 в Малиновке Вероника Степанова завоевала три золотые медали (спринт свободным стилем, командный спринт классическим стилем и женская эстафета). На Спартакиаде сильнейших — 2024 Степанова также выиграла три золота. На её счету победы в скиатлоне, командном спринте свободным стилем и женской эстафете.

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