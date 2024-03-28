Вяльбе: у нас реально хорошая скамейка запасных

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила уровень конкуренции в сборной страны. По словам спортивного функционера, образовалась достойная скамейка запасных.

«Выросла целая группа сильных молодых лыжниц в лице Елизаветы Пантриной, Анастасии Фалеевой, Дарьи Непряевой, Евгении Крупицкой и Алины Пеклецовой? Есть ещё столь же молодая Катя Никитина. Выделять никого не буду, но у нас реально хорошая скамейка из девчонок, которым от 18 до 23 лет. Они не дают почивать на лаврах нашим опытным мастерам. У мужчин, кстати, схожая ситуация. Притом заметьте, мы считаем зрелой спортсменкой 29-летнюю Кулешову, хотя раньше в её возрасте лыжницы только начинали раскрываться», — сказала Вяльбе в интервью пресс-службе ОКР.

Ранее Елена Вяльбе назвала лидером женской сборной олимпийскую чемпионку 2022 года Веронику Степанову.