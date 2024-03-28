Йоханнес Клебо выиграл гонку на 30 км классикой в Норвегии

Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем классической гонки Sandfjellrennet на 30 км, которая прошла в Голдале (Норвегия). У женщин аналогичную дистанцию на данных соревнованиях выиграла норвежка Марте Сконес, имеющая опыт выступлений на этапах Кубка мира.

Лыжные гонки. Sandfjellrennet, Голдал (Норвегия)

Масс-старт, 30 км, классический стиль. Мужчины

1. Йоханнес Клебо – 1:13.47,43.

2. Оле Йорген Бруволл – отставание 11,48 секунды.

3. Андреас Фьорден Ри + 30,09.

Масс-старт, 30 км, классический стиль. Женщины

1. Марте Сконес — 1:26.22,49

2. Ева Ингебригтсен — отставание 4.40,58 секунды.

3. Мали Баккен Риндал + 4.40,66.

Отметим, что Клебо только четыре дня назад принимал участие в марафоне в рамках чемпионата Норвегии, где стал вторым.