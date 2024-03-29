Стал известен состав звёзд, которые примут участие в Югорском лыжном марафоне

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков примет участие в Югорском лыжном марафоне. Также на дистанцию 50 км свободным стилем выйдут бронзовые медалисты Олимпийских игр Иван Алыпов и Алексей Петухов и неоднократный призёр Олимпиады, трёхкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов.

«На Югорский лыжный марафон зарегистрировалось свыше 3000 участников более чем из 30 регионов России, а также Эстонии и Казахстана. Каждый пятый планирует пробежать марафонскую дистанцию 50 км, примерно каждый третий пройдёт пятикилометровый короткий участок трассы. Самому старшему участнику соревнований – 80 лет, а младшему – всего один год. Впервые в Югре на лыжах выйдут на старт студенты российских вузов из Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Эфиопии, ОАЭ, Египта, Ирана», — приводит слова президента Федерации лыжных гонок Югры Евгения Дементьева «РИА Новости».

В гонке на 5 км примут участие олимпийские чемпионы по биатлону Юрий Кашкаров, Ольга Зайцева, Светлана Слепцова, а также серебряный призёр Игр Ольга Вилухина.

Югорский лыжный марафон состоится 6-7 апреля в Ханты-Мансийске.