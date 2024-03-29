Хейди Венг: Йохауг тренируется больше, чем говорит. Но это не оправдывает наше отставание

Норвежская лыжница, пятикратная чемпионка мира и бронзовый призёр Олимпийских игр Хейди Венг отреагировала на слова четырёхкратной чемпионки Олимпиад Терезе Йохауг о том, что она после возвращения в спорт тренируется по 10-15 часов в неделю. На чемпионате Норвегии Йохауг опередила ближайших соперниц в разделке на 30 км почти на три минуты.

«Я не удивлена её результатом. Думаю, она тренируется гораздо больше, чем говорит. Но это не оправдывает наше отставание», — приводит слова Венг Dagbladet.

Другая норвежка, Астрид Эйре Слинн, поддержала мнение Хейди Венг: «Люди говорят, что Терезе ничего не делала все эти два года до этой гонки. Но она упорно тренировалась. Есть много спортсменок, вернувшихся на отличный уровень после рождения ребёнка. Терезе проделала великолепную работу для возвращения, но её стартовое состояние было лучше, чем у многих. Не удивлена её скорости, она ещё далека от возраста завершения карьеры».