Норвежские лыжницы провалили сезон. Но на чемпионате мира им поможет великая чемпионка

Легендарная норвежская лыжница Терезе Йохауг впервые за два года вышла на лыжню и разгромила всех соперниц. 35-летняя чемпионка легко и непринуждённо улетела от конкуренток на чемпионате Норвегии, а спустя буквально пару минут после гонки на 30 км с совершенно спокойным дыханием раздавала интервью.

Йохауг – единственная надежда сборной Норвегии на успешное выступление на домашнем чемпионате мира в Тронхейме в дистанционных гонках. Ну разве что ещё Марит Бьорген вернётся.

Норвежские лыжницы в розыгрыше Кубка мира – 2023/2024 не выиграли ни одной дистанционной гонки. Даже Йоханнес Клебо, который отличается корректными ответами на любые вопросы, оценил выступление соотечественниц как «очень плохое». Лучшей стала Хайди Венг, двукратная обладательница Кубка мира, которая шесть раз забегала в топ-3.

В такой ситуации рассчитывать на то, что внезапно случится чудо и на ЧМ-2025 норвежки вдруг начнут выигрывать дистанционные гонки (в спринте у них есть Кристин Шистад), как минимум наивно.

Недаром в Норвегии практически с начала этого сезона ходили разговоры о возможном возвращении на лыжню великой и ужасной Терезе Йохауг. Строго говоря, она и не завершала карьеру. Просто после олимпийского сезона в 2022-м ушла в декретный отпуск, родила дочку Кристин и жила в своё удовольствие.

Но она всё так же заполняла систему АДАМС, а на сайте Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда её статус оставался активным.

Йохауг слухи о своём возможном возвращении в гонки не опровергала. И в начале марта в Энгадине (Швейцария) норвежка пробежала 17-километровую гонку, в которой участвовали любители и спортсменки, которые давно уже завершили карьеру. Польке Юстине Ковальчик, некогда непримиримой сопернице Марит Бьорген, Терезе привезла более трёх с половиной минут.

Самое интересное было до гонки. Йохауг дала небольшое интервью, в котором фактически подтвердила возобновление активной карьеры и обозначила главную цель – победу в гонке на 50 км на чемпионате мира в Тронхейме. Спустя неделю интервью с сайта соревнований в Энгадине было удалено, но новости мгновенно разлетелись по всему миру.

Терезе аккуратно говорила о том, что всё не так поняли, она ничего не обещала. Однако заявилась на чемпионат Норвегии – на коньковую разделку на 30 км. И там привезла ближайшей сопернице три минуты. Йохауг словно и не уходила никуда. Она, кажется, стала даже ещё сильнее. Норвежка всегда брала своей нереальной дистанционной скоростью, ничего не изменилось и спустя два года.

Если посмотреть на карьеру Йохауг, то она выбрала для первого официального старта после двухлетнего перерыва гонку, в которой всегда была успешной. Последний раз, когда Терезе не попала в призы на «тридцатке», был на Олимпиаде-2010 в Ванкувере. Тогда норвежка заняла седьмое место.

С тех пор она пробежала 24 гонки на 30 км (разными стилями в формате масс-стартов и разделок) в рамках Олимпийских игр, чемпионатов мира, Кубка мира и чемпионата Норвегии, победив в 13 из них, а в остальных неизменно финишируя в топ-3. Для Йохауг это самая удобная гонка, так как она не обладает мощным финишем и не любит проводить гонки рваным темпом.

Как любит повторять Юрий Бородавко, в гонке нужно максимально ускоряться один раз, но уже до самого финиша, либо в самый решающий момент. Так вот Йохауг начинает своё ускорение со старта. И даже если финиш через 30 или 50 км, её это не смущает. Её средняя скорость намного выше, чем у остальных.

Теперь уже нет никаких сомнений в том, что Терезе Йохауг в следующем сезоне полноценно вернётся. Вряд ли она будет участвовать во всех дистанционных гонках на Кубке мира – ей это просто не нужно. К ЧМ-2025 она подойдёт в лучшей форме и в 36 лет.