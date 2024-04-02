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Коростелёв и Терентьев не прошли квалификацию спринта на этапе Кубка России в Кировске

Коростелёв и Терентьев не прошли квалификацию спринта на этапе Кубка России в Кировске
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Лыжники команды Архангельской области Савелий Коростелёв и Александр Терентьев не смогли попасть в топ-30 по итогам квалификации мужского спринта свободным стилем на этапе Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Кировске.

Победителем пролога стал лыжник из команды Республики Татарстан Иван Горбунов. Коростелёв уступил лидеру гонки 13,57 секунды и занял 43-е место. Терентьев стал 44-м в квалификации, отстав от Горбунова на 13,58 секунды.

Лыжные гонки. Кубок России, седьмой этап, Кировск.
Спринт, свободный стиль. Мужчины. Квалификация

1. Иван Горбунов (Республика Татарстан) — 2.51,15.
2. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — отставание 2,94 секунды.
3. Сергей Волков (Республика Татарстан) +4,99.

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