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Фото: Большунов, Коростелёв и Червоткин после финиша гонки на 15 км классикой на этапе КР

Фото: Большунов, Коростелёв и Червоткин после финиша гонки на 15 км классикой на этапе КР
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В Кировске в рамках седьмого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 состоялась мужская разделка на 15 км классическим стилем. Лучшим в этой гонке стал лидер мини-тура Александр Большунов, представляющий команду Архангельской области.

Все призовые места заняли спортсмены из Архангельской области. Вторым в этой гонке стал Савелий Коростелёв, третье место занял Алексей Червоткин.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фото спортсменов после финиша гонки.

Фото: Андрей Шитихин, «Чемпионат»

Лыжные гонки. Кубок России, седьмой этап, Кировск.
15 км, классический стиль. Мужчины

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 37.18.2.
2. Савелий Коростелёв (Архангельская область) — отставание 6,0 секунды.
3. Алексей Червоткин (Архангельская область) +25,7.

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