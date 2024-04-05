Фото: Большунов, Коростелёв и Червоткин после финиша гонки на 15 км классикой на этапе КР

В Кировске в рамках седьмого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 состоялась мужская разделка на 15 км классическим стилем. Лучшим в этой гонке стал лидер мини-тура Александр Большунов, представляющий команду Архангельской области.
Все призовые места заняли спортсмены из Архангельской области. Вторым в этой гонке стал Савелий Коростелёв, третье место занял Алексей Червоткин.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фото спортсменов после финиша гонки.
Фото: Андрей Шитихин, «Чемпионат»
Лыжные гонки. Кубок России, седьмой этап, Кировск.
15 км, классический стиль. Мужчины
1. Александр Большунов (Архангельская область) — 37.18.2.
2. Савелий Коростелёв (Архангельская область) — отставание 6,0 секунды.
3. Алексей Червоткин (Архангельская область) +25,7.