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Фото: награждение призёров мужской гонки на 15 км классикой на этапе КР в Кировске

В Кировске в рамках седьмого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 прошла мужская гонка с раздельным стартом на 15 км классическим стилем.

Весь пьедестал в этой гонке заняли лыжники из команды Архангельской области. Победителем соревнований стал лидер мини-тура Александр Большунов, второе место занял Савелий Коростелёв, а третьим стал Алексей Червоткин.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фото с церемонии награждения спортсменов.

Фото: Андрей Шитихин, «Чемпионат»

Фото: Андрей Шитихин, «Чемпионат»

Лыжные гонки. Кубок России, седьмой этап, Кировск.

15 км, классический стиль. Мужчины

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 37.18.2.

2. Савелий Коростелёв (Архангельская область) — отставание 6,0 секунды.

3. Алексей Червоткин (Архангельская область) +25,7.