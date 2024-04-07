Егор Сорин прокомментировал итоги мужского масс-старта в гору в Кировске

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал итоги мужского масс-старта в гору, прошедшего сегодня, 7 апреля, в Кировске (Мурманская область). Гонку выиграл Савелий Коростелёв, вторым к финишу пришёл Алексей Червоткин, третьим — Александр Большунов.

«Савелий Коростелёв сегодня не удивил, но порадовал. Выиграл, сегодня никто не смог ему навязать борьбу. До последнего пытался держаться Александр Большунов, но и ему не хватило.

Что касается ускорения Червоткина на финише, то бывает такое, что спортсмен сохраняет силы на горе. Другое дело, что, может быть, эти силы стоило потратить где-то раньше, чтобы не отпустить Большунова с Коростелёвым. Лёша всю гору шёл третьим, а финишировал вторым, обогнав Большунова, но, наверное, мог бы и в начале попробовать за ними удержаться.

Так же и Бакуров на финише совершил прыжок на финише с 11-го места на пятое. Это, конечно, хорошо. Но, возможно, он себя сильно поберёг в начале горы», — сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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