Панжинский подвёл итоги гонок в гору на этапе Кубка России в Кировске

Российский лыжник Александр Панжинский подвёл итоги масс-стартов на 10 км в гору, прошедших и у мужчин, и у женщин в рамках заключительного этапа Кубка России в Кировске.

«Мне обе гонки понравились. Они были очень необычными, а от этого более запоминающимися. Очень яркий финал сезона получился. Раскрылись новые имена, мы увидели несколько человек, которые нечасто попадают в шестёрку лучших. Виктор Иванов, например, сегодня в топ-6 заехал впервые в своей карьере. В женской гонке, наверное, все ждали победы от Алины Пеклецовой, но то, что она пройдёт так мощно, было неожиданно. Ну и Савелий Коростелёв сегодня многих удивил, хотя Егор Сорин говорил, что он способен так заехать в гору. Но я не ожидал такой прыти и того, что он обгонит Большунова и всех остальных. Лёша Червоткин вчера сомневался, что у него хорошо получится гора, но сегодня он вывернулся наизнанку и даже Сашу Большунова обогнал, всего девять секунд уступил Савелию. Одним словом, провёл отличную гонку. Вероника Степанова тоже удивила. У неё есть мышечная масса, которую, возможно, тяжело тащить в гору, но она смогла сохранить технику до финиша. Думаю, именно это позволило ей показать блестящий результат.

В целом гонка шикарная. У неё однозначно есть будущее. Есть уже идеи по расширению тура до 10 дней. А почему бы и нет? Все условия в Кировске позволяют это сделать. Хорошая погода, много снега, желание местных властей и спонсоров поддерживать этот проект. Поэтому, думаю, всё получится», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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