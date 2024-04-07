Лыжные гонки, Кубок России, мужчины: обладатели индивидуальных наград за сезон-2023/2024

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Сегодня, 7 апреля, после окончания этапа в Кировске стали известны все обладатели индивидуальных наград среди мужчин за сезон – 2023/2024.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговым положением спортсменов в топ-3 общего, спринтерского, дистанционного и юниорского зачётов Кубка России среди мужчин.

Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Мужчины. Итоговое положение

1. Александр Большунов (Архангельская область).

2. Савелий Коростелёв (Архангельская область).

3. Сергей Ардашев (Республика Татарстан).

Лыжные гонки. Кубок России. Спринтерский зачёт. Мужчины. Итоговое положение

1. Александр Большунов (Архангельская область).

2. Сергей Ардашев (Республика Татарстан).

3. Савелий Коростелёв (Архангельская область).

Лыжные гонки. Кубок России. Дистанционный зачёт. Мужчины. Итоговое положение

1. Александр Большунов (Архангельская область).

2. Савелий Коростелёв (Архангельская область).

3. Илья Семиков (Республика Коми).

Лыжные гонки. Кубок России. Юниорский зачёт. Мужчины. Итоговое положение

1. Осипов Владислав (Республика Татарстан).

2. Мамичев Вячеслав (Республика Татарстан).

3. Гусак Егор (Санкт-Петербург).