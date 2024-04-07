Лыжные гонки, КР, женщины: обладательницы индивидуальных наград за сезон-2023/2024

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 7 апреля, после окончания этапа в Кировске стали известны все обладательницы индивидуальных наград среди женщин за сезон – 2023/2024.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговым положением спортсменов в топ-3 общего, спринтерского, дистанционного и юниорского зачётов Кубка России среди женщин.

Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Женщины. Итоговое положение

1. Вероника Степанова (Архангельская область — Камчатский край).

2. Анастасия Кулешова (Нижегородская область — Республика Мордовия).

3. Елизавета Пантрина (Тюменская область).

Лыжные гонки. Кубок России. Спринтерский зачёт. Женщины. Итоговое положение

1. Фалеева Анастасия (Санкт-Петербург — Ненецкий АО).

2. Баранова Алёна (Москва — Тюменская область).

3. Елизавета Пантрина (Тюменская область).

Лыжные гонки. Кубок России. Дистанционный зачёт. Женщины. Итоговое положение

1. Вероника Степанова (Архангельская область — Камчатский край).

2. Анастасия Кулешова (Нижегородская область — Республика Мордовия).

3. Лидия Горбунова (Республика Татарстан).

Лыжные гонки. Кубок России. Юниорский зачёт. Женщины. Итоговое положение

1. Никитина Екатерина (Республика Мордовия).

2. Дьякова Руслана (Красноярский край).

3. Гончарова Карина (Тюменская область).