«Это неуважение к себе». Лыжник Девятьяров — о действиях МОК

Российский лыжник и заслуженный мастер спорта СССР Михаил Девятьяров высказался о действиях и условиях Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российских спортсменов во время финала Кубка России по лыжам в Кировске.

«Такие условия поставили, что ты должен Родину продать. Надо было сразу сказать «нет», и всё. Это неуважение к себе. Собираемся сделать Игры дружбы, так и там нас затюкали. Значит, ревнуют. Когда в Лос-Анджелес не поехали, провели Игры доброй воли, и ничего, всё хорошо было. Если закусили удила, надо до конца. Если мы сейчас остановимся, что будет?» — приводит слова Девятьярова «Комсомольская правда — Мурманск».

Девятьяров также предположил, что спортсменам скучно без россиян из-за отсутствия должной конкуренции.

Напомним, финал Кубка России по лыжам в Кировске прошёл со 2 по 7 апреля.