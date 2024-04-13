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21-летняя лыжница Канева выиграла масс-старт на 50 км в рамках чемпионата России

В Апатитах прошёл женский масс-старт на 50 км в классическом стиле в рамках чемпионата России — 2024 по лыжным гонкам. Победу в сложнейшей гонке одержала 21-летняя представительница республики Коми Дарья Канева, оставившая позади сразу нескольких топовых спортсменок сборной России.

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2024, Апатиты. Масс-старт, 50 км, классический стиль. Женщины

1. Дарья Канева (Республика Коми) — 2:33.38,4.

2. Екатерина Смирнова (Тюменская область) – отставание 3,9 секунды.

3. Анна Мачехина (Беларусь) +4,1.

4. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +7,0.

5. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) +8,0.

6. Елизавета Шалабода (Московская область) +8,7.

Чемпионат России — 2024 по лыжным гонкам завершится завтра, 14 апреля. Мужчины пробегут масс-старт на 70 км в классическом стиле в Мончегорске.