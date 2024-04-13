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21-летняя лыжница Канева выиграла масс-старт на 50 км в рамках чемпионата России

21-летняя лыжница Канева выиграла масс-старт на 50 км в рамках чемпионата России
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В Апатитах прошёл женский масс-старт на 50 км в классическом стиле в рамках чемпионата России — 2024 по лыжным гонкам. Победу в сложнейшей гонке одержала 21-летняя представительница республики Коми Дарья Канева, оставившая позади сразу нескольких топовых спортсменок сборной России.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2024. Апатиты
Женщины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
13 апреля 2024, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Дарья Канева
Республика Коми
2:33:38.4
2
Екатерина Смирнова
Тюменская область
2:33:42.3
3
Анна Мачехина
Беларусь
2:33:42.5

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2024, Апатиты. Масс-старт, 50 км, классический стиль. Женщины

1. Дарья Канева (Республика Коми) — 2:33.38,4.
2. Екатерина Смирнова (Тюменская область) – отставание 3,9 секунды.
3. Анна Мачехина (Беларусь) +4,1.
4. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +7,0.
5. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) +8,0.
6. Елизавета Шалабода (Московская область) +8,7.

Чемпионат России — 2024 по лыжным гонкам завершится завтра, 14 апреля. Мужчины пробегут масс-старт на 70 км в классическом стиле в Мончегорске.

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