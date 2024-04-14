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Евгений Белов выиграл масс-старт на 70 км классическим стилем на ЧР в Мончегорске

Евгений Белов выиграл масс-старт на 70 км классическим стилем на ЧР в Мончегорске
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Российский лыжник Евгений Белов, на внутренних стартах представляющий Тюменскую область, выиграл масс-старт классическим стилем на 70 км, проходивший в рамках чемпионата России в Мончегорске. Спортсмен прошёл дистанцию за 3 часа 19 минут и 38,7 секунды.

Вторым к финишу пришёл Илья Семиков (Республика Коми), который проиграл победителю гонки минуту и 39 секунд ровно. Замкнул тройку сильнейших Константин Тиунов (Москва): он отстал от Белова на 3 минуты и 52,4 секунды.

Лыжные гонки. Чемпионат России. Мончегорск
Мужчины. Масс-старт, 70 км. Классический стиль

1. Евгений Белов (Тюменская область) —3:19.38,7.
2. Илья Семиков (Республика Коми) — отставание одна минута и 39 секунд.
3. Константин Тиунов (Москва) + 3.52,4.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2024. Мончегорск
Мужчины. 70 км. Классический стиль. Масс-старт
14 апреля 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Евгений Белов
Тюменская область
3:19:38.7
2
Илья Семиков
Республика Коми
3:21:17.7
3
Константин Тиунов
Москва
3:23:31.1
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