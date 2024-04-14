Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Антон Перссон хочет покинуть сборную Швеции по лыжным гонкам

Антон Перссон хочет покинуть сборную Швеции по лыжным гонкам
Аудио-версия:
Комментарии

Шведский лыжник и участник Олимпийских игр — 2022 Антон Перссон хочет покинуть сборную Швеции по лыжным гонкам из-за тяжелого сезона, который выдался в этом году у спортсмена.

«Да, я в этом почти уверен. И я думаю, что это следует сделать. Состав сборной на следующую зиму определится в начале мая. Есть так много людей снизу, которые заслуживают такого шанса. «Будет интересно увидеть, как молодые люди выходят вперед», — приводит слова Перссона Expressen.

Напомним, почти весь год его сопровождали болезни. Ему пришлось завершить прошлый сезон досрочно из-за разрыва крестообразной связки, позже, весной, ему потребовалась ещё одна операция.

В итоге лучшим результатом было всего три старта и спринтерский четвертьфинал в Фалуне. Это недостаточно для Перссона, который представлял Швецию на чемпионате мира в 2021 году и чемпионате мира в 2023 году.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android