Шведский лыжник и участник Олимпийских игр — 2022 Антон Перссон хочет покинуть сборную Швеции по лыжным гонкам из-за тяжелого сезона, который выдался в этом году у спортсмена.

«Да, я в этом почти уверен. И я думаю, что это следует сделать. Состав сборной на следующую зиму определится в начале мая. Есть так много людей снизу, которые заслуживают такого шанса. «Будет интересно увидеть, как молодые люди выходят вперед», — приводит слова Перссона Expressen.

Напомним, почти весь год его сопровождали болезни. Ему пришлось завершить прошлый сезон досрочно из-за разрыва крестообразной связки, позже, весной, ему потребовалась ещё одна операция.

В итоге лучшим результатом было всего три старта и спринтерский четвертьфинал в Фалуне. Это недостаточно для Перссона, который представлял Швецию на чемпионате мира в 2021 году и чемпионате мира в 2023 году.