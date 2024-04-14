В многодневку «Тур де Ски» внесли изменения, которых долгое время опасались спортсмены

В многодневку «Тур де Ски», которая является одним из старейших соревнований и полюбилась многим спортсменам, вносят изменения, которые не оставляют от прежней атмосферы практически ничего. Об этом сообщает VG.

Стало известно, что «Тур де Ски» в следующем году пройдет в только в Италии. Больше никакие страны не будут в этом задействованы, хотя ранее гонка проходила на территории Германии, Швейцарии, Чехии и Италии вместе.

Один из спортивных комментаторов Биргер Лёфальдли заявил, что сейчас многодневка больше похожа на два продлённых уикенда чемпионата мира, а не на самостоятельные старты.

Напомним, власти стран Европы уже говорили о том, что возможно не будут проводить многодневку совсем. Такое решение было связано с тем, что интерес к соревнованиям падает, зрители не ходят даже на международные соревнования, а в 2025 году пройдет чемпионат мира по лыжным гонкам в Тронхейме (Норвегия), тогда интерес к «Тур де Ски» по мнению властей окончательно упадёт.