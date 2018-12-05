Обыграть Серену? Это не утопия. Макинрой готов к новой битве полов

59-летний Джон Макинрой, экс-первая ракетка мира и семикратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, недавно заявил, что мог бы обыграть Серену Уильямс, если бы должным образом подготовился к их матчу. Напомним, что самой Серене сейчас 37 лет. «Если бы я продолжал усердно и правильно тренироваться, то смог бы обыграть Серену. С каждым днём сомнений всё больше, но пока мне это под силу», — сказал Джон. Кстати, в прошлом году Макинрой уже сравнивал Уильямс с мужчинами, высказав мнение, что в мужском туре его соотечественница находилась бы в районе 700-й позиции в рейтинг-листе.

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Конечно, едва ли матч между Джоном и Сереной состоится, но в целом в истории тенниса было не одно противостояние мужчин и женщин. В этом материале мы вспомним о них – как о наиболее известных, так и о почти забытых.

1973 год. Корт — Риггс

В двух наиболее знаменитых межгендерных матчах принял участие Бобби Риггс. Правда, по-настоящему вошёл в историю второй поединок, в котором он играл с Билли Джин Кинг, но без его матча с Маргарет Корт этой встречи наверняка бы не было. Кстати, Риггс тогда был ненамного младше, чем Макинрой сейчас – ему было 55 лет. Бобби завершил карьеру ещё в 1951 году, а оба поединка состоялись в 1973-м. Изначально Риггс бросил вызов именно Кинг, но она отказалась, и соперницей Бобби стала 30-летняя Маргарет. Американец полностью выбил австралийку из игрового ритма укороченными, свечками и резаными ударами, и добился разгромной победы – 6:2, 6:1.

1973 год. Кинг — Риггс

Вскоре после этого был анонсирован матч между Риггсом и Кинг. На кону стояло сто тысяч долларов – огромные деньги по меркам тогдашнего тенниса. С учётом инфляции сейчас это было бы больше, чем полмиллиона. Подготовка игроков к поединку была совершенно разной – если Билли Джин усердно тренировалась и готовилась к игре в том числе тактически, то Бобби больше проводил время в развлечениях, в том числе с алкоголем. Вероятно, Риггс не относился к сопернице достаточно серьёзно, хотя ходили также слухи, что он специально проиграл этот матч.

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В любом случае 27-летняя Кинг приспособилась к игре соперника и не давала ловить себя свечками и укороченными. Риггс пробовал изменить тактику, чаще ходить к сетке, но успехом это не увенчалось. Билли Джин выиграла в трёх партиях – при том, что матч проходил в пятисетовом формате. 6:4, 6:3, 6:3 – такой счёт был зафиксирован в поединке, который смотрело около 50 миллионов зрителей в США и около 90 миллионов по всему миру. Опять же с учётом распространённости телевидения в 70-е годы цифры очень впечатляющие. Эта победа стала сильным аргументом в плане равенства призовых в женском и мужском теннисе, за которое больше всех боролась как раз Кинг, а от матча-реванша, как и от встреч с другими теннисистами-ветеранами, американка отказалась. Кстати, недавно на основе этих матчей Риггса был снят фильм.

1992 год. Навратилова — Коннорс

Ещё один известный поединок состоялся между Мартиной Навратиловой и Джимми Коннорсом. В отличие от предыдущих матчей, здесь большой разницы в возрасте не было – Коннорс всего на 5 лет старше Навратиловой, и ему тогда было 40 лет. Мартине дали гандикап, отняв у Джимми право на вторую подачу, но, несмотря на это, Коннорс добился победы – 7:5, 6:2. Позже Джимми признался, что поставил миллион долларов на то, что проиграет не больше восьми геймов.

1998 год. Уильямс — Брааш

Сёстры Уильямс почти сразу после своего появления в туре заявили, что могут обыграть любого теннисиста, не входящего в топ-200. Их вызов принял Карстен Брааш, и матчи состоялись во время Australian Open – 1998. Немец тогда занимал 203-ю строчку рейтинг-листа. Брааш при этом отнюдь не был блюстителем режима – он курил и выпивал, причём не отказался от пары бокалов пива и перед игрой. Тем не менее, он уверенно победил и Серену, и Винус. Каждая встреча состояла из одного сета. После матча Карстен заявил, что у девушек нет шансов в матчах с мужчинами из топ-500.

Серена, впрочем, и спустя 20 лет продолжает сравнивать женщин с мужчинами и бороться с неравенством полов. Она поднимала эту тему в том числе в связи со скандалом в финале US Open – 2018.