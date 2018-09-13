Бабий бунт. Серена Уильямс унижает женщин, но борется за их права

Уильямс против сексизма

Уступая по ходу финала US Open японке Наоми Осаке, 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс не совладала с нервами и в итоге получила наказание от арбитра Карлоса Рамоса. Принять эту пилюлю и успокоиться американка не смогла или не захотела. Более того, назвала судью на вышке вором и лжецом.

Извинений от Серены не последовало. И на послематчевой пресс-конференции американка, говоря о своём скандальном поведении, делала упор на сексизм и борьбу за права женщин. «Я видела, как мужчины обзывают других судей. Я борюсь за женские права и за равенство. То, что судья отнял у меня гейм после того, как я назвала его вором, похоже на сексизм. Он никогда не отнимал гейм у мужчины, когда они ему говорили то же самое. У меня это в голове не укладывается. Я продолжу бороться за женщин и за равенство. Например, чтобы Ализе Корне могла снять футболку и не получить за это штраф».

С. Уильямс обвинила судью финала US Open в сексизме

«Вызов двойным стандартам»

Сексизм и неравенство полов – излюбленная тема всех американок, поэтому не стоит удивляться, что на сторону Серены тут же встали многие её именитые соотечественницы. Например, Мартина Навратилова сказала, что у Серены «есть право выражать своё недовольство, ведь права мужчин и женщин не равны».

Навратилова: не знаю, сошло бы с рук оскорбление судьи мужчине или нет

В вопросе гендерного равенства Уильямс поддержал и Джеймс Блэйк – в прошлом четвёртая ракетка мира, завершивший карьеру в 2013 году. Американец признался, что говорил судьям куда более страшные вещи, но его за это не наказывали.

Блэйк: я говорил и более жёсткие вещи на корте, но не наказывался арбитром

Масла в огонь истории борьбы с сексизмом и за права женщин подлил и руководитель WTA Стив Саймон, который заявил, что будет работать над тем, чтобы в теннисе было равное отношение к мужчинам и женщинам. «WTA уверена в том, что никакой разницы в стандартах отношения к эмоциям мужчин и женщин быть не должно. Ассоциация будет продолжать работать над тем, чтобы отношение ко всем игрокам было одинаковым. В финале одинакового отношения не было».

WTA: отношение к эмоциям мужчин и женщин должно быть одинаковым

А знаменитая Билли Джин Кинг добавила к этим феминистским возгласам, что Серене надо вообще сказать спасибо за «вызов двойным стандартам» в плане отношения судей к эмоциям мужчин и женщин на корте.

Билли Джин Кинг — Серене Уильямс: спасибо, что бросила вызов двойным стандартам

Битва полов с продолжением

Билли Джин Кинг во время своей карьеры была одной из первых, кто заговорил о равенстве между мужчинами и женщинами в теннисе, в том числе в вопросе выплаты призовых. В 1973 году она провела знаменитый выставочный матч, вошедший в историю как «Битва полов», обыграв бывшего теннисиста Бобби Риггса, которому на тот момент было 55 лет. Ещё до «Битвы полов» организаторы US Open впервые в истории выплатили равные призовые мужчинам и женщинам. На других «Шлемах» следовать примеру США не спешили. В Австралии равные призовые установили в 2001 году, на «Ролан Гаррос» — в 2006-м, а на Уимблдоне – в 2007-м.

В прошлом году на основе «Битвы полов» был выпущен одноимённый фильм. Роль Кинг сыграла Эмма Стоун, а Риггса – Стив Кэрелл. После проката этого фильма в кинотеатрах разговоры о равенстве в теннисе стали более частыми, чем до того – ведь, несмотря на одинаковые призовые на «Шлемах», турниры ATP в среднем имеют более высокий призовой фонд, чем турниры WTA.

Джокович – против

С возможным равенством призовых на всех соревнованиях не согласен, например, свежеиспечённый 14-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович. «Это очень деликатная тема для обсуждения. Женщины заслуживают уважения и восхищения за то, что они делают. Они борются за то, что они, по их мнению, заслуживают. С другой стороны, я считаю, что АТР-тур также должен бороться за большее. Потому что статистика показывает, что зрителей на мужских матчах больше. Думаю, что это может быть одной из причин, почему нам, возможно, стоит выплачивать более высокие суммы. Но мы и не можем жаловаться, потому что на данный момент в мужском теннисе отличные призовые».



А вот с этим можно поспорить. Скандальное поведение Серены в женском финале US Open привело к тому, что этот матч на ESPN одновременно в среднем смотрели 3,1 млн человек. Этот поединок стал самым востребованным за последние четыре года трансляций американского телеканала с US Open. В то же время мужской финал смотрели 2,07 млн зрителей. А ведь в нём как раз играл Новак Джокович.

Аудитория женского финала US Open превысила мужскую на 50 процентов

Равенство полов и на ТВ

Уже упомянутая Мартина Навратилова поучаствовала в ещё одних телевизионных разборках. По итогам работы на Уимблдоне-2017 она каким-то образом узнала, что её гонорар комментатора оказался меньше в 10 раз, чем полученные Джоном Макинроем за аналогичную работу 150 тыс. фунтов, и закатила грандиозный скандал. Спустя год Мартина написала в своём «твиттере»: «Счастлива сообщить, что во время Уимблдона я вновь буду работать на BBC. Рада видеть, что телеканал серьёзно относится к вопросу о равенстве полов». Из чего можно сделать вывод, что, как это принято говорить, «стороны пришли к взаимному согласию».

Навратилова будет работать на BBC, невзирая на прошлогодний скандал

Серена – борец или рецидивистка?

Серена уже напомнила об эпизоде с Корне, которую предупредили за переодевание на корте. Ходили разговоры о том, что француженку могут и оштрафовать, но такого наказания не последовало, и девушкам официально разрешили переодевать майки, не уходя в подтрибунные помещения. Получается, то, что можно было делать мужчинам много лет, женщинам было запрещено. Теперь, на радость зрителям, это ограничение сняли. Все равны и могут переодеваться прямо перед камерами. Правда, в новом правиле нет уточнения про размеры спортивного лифа, который должен быть под майкой.



И всё бы ничего, если бы Серена Уильямс, которая пытается стать новым лидером за права женщин, сама бы не была злостной рецидивисткой по части оскорблений и унижений этих самых представительниц слабого пола. Вспомнить хотя бы скандалы с её участием на все том же US Open в 2009 и 2011 годах, когда она в одном случае грозила засунуть судье на линии мяч в глотку, а в другом прошлась по внешности судьи на вышке Евы Асдераки. Не это ли и есть те самые двойные стандарты, против которых Серена сейчас восстаёт?