Концентрация на главном. Векич и Бертенс – в финале турнира Петербурге

Четвёртый по счёту турнир St. Petersburg Ladies Trophy стремительно примчался к своей развязке. В субботу были разыграны полуфиналы, и снова ни одной из представительниц России не удалось пробиться в решающий матч. Но обо всём по порядку.

Первыми на центральный корт вышли голландка Кики Бертенс и белоруска Арина Соболенко. Зал почти полностью был на стороне Арины, но и у Кики была своя шумная, но немногочисленная группа поддержки. Первый сет получился очень упорным – после обмена брейками в 1-м и 4-м геймах девушки дальше держали свою подачу, хотя у каждой были ещё возможности снова «брейкануть». Дело завершилось тай-брейком, где было обили минибрейков. В итоге на тройном сетболе Бертенс дважды потеряла свою подачу, а затем взяла чужую – 7:6 (7:5). Во второй партии у Соболенко случился провал. Она потеряла четыре гейма подряд, после чего бросилась в борьбу – отыграла один брейк, второй сделать не сумела, а потом уже на её подаче голландка вцепилась, добилась 4 матчболов и 7 ровно, но в итоге додавила Арину – 6:2.

На послематчевой пресс-конференции Кики была очень довольна своим выступлением:



— Кики, насколько тяжело дался этот матч? За счёт чего получилось выиграть?

— Это был трудный матч. Арина Соболенко — непростой игрок, у неё был невероятный год. Она активный игрок, всегда сильно бьёт по мячу. Сегодня мне удалось победить за счёт того, что я всегда была сконцентрирована на каждом ударе, каждый ход был продуман, я вкладывалась в удар. Честно говоря, я довольна результатом сегодняшнего поединка.



— Показалось, что ко второму сету вы подобрали ключ к игре соперницы? Какие слабые стороны Арины вы использовали, чтобы победить? Каков был план на игру?

— Я играла с ней до этого. Она очень сильно бьёт по мячу. Мы знали об этом. План был таков – играть в корпус и под лево. Собственно, это и сработало.

— Как вам сегодня трибуны? Вчера вы играли против русской теннисистки, сегодня против белорусской. Трибуны активно их поддерживают. Как чувствовали себя при этом?

— На самом деле любая поддержка — это приятно. И было радостно выступать перед такой большой аудиторией. Но на самом деле, я сегодня слышала, что и меня немножко поддерживали. Было очень приятно.



— Вы трижды играли против Арины. И трижды выиграли. Скажите, какой матч был самым трудным? В чём секрет побед?

— Да, действительно мы встречались до этого на «Ролан Гаррос» и в рамках Fed Cup в Минске. Тогда весь зал болел за неё. Но все-таки самым сложным был этот последний матч, потому что она прогрессирует как игрок, уровень тенниса у неё очень вырос.



— То, что Арина прогрессирует в 20 лет – это абсолютно понятная ситуация. Но вы редкий пример того, как можно бурно прогрессировать и в 25 лет. Как вам это удалось? В чём секрет постоянного прогресса?

— На самом деле три года назад я неплохо выступила в Париже, после этого на меня свалилось много всего – появилось эмоциональное давление, со стороны СМИ в том числе. После успешного выступления это держит тебя в напряжении. Сейчас я понимаю, что три года назад я была к этому не готова. А сейчас такой опыт у меня уже есть. Теперь я воспринимаю такие вещи проще. Я сконцентрирована на тренировках и на более важных вещах. В этом секрет.

— В прошлом году вы впервые выступили на Итоговом турнире WTA. Насколько был важен такой опыт?

— Было здорово сыграть там. Я была уже близка к тому, чтобы выступить на Итоговом турнире WTA. И, вот, наконец-то, мне это удалось. Невероятный опыт. Надеюсь, что и в этом году получится сделать то же самое.



— Расскажите, что думаете о ваших потенциальных соперницах по финалу?

— Это будет тяжёлый матч, вне зависимости от того, кто будет моей соперницей. В Брисбене мы встречали с Донной Векич, матч был в трёх сетах, я проиграла в последнем со счётом 5:7. Был тяжёлый матч. Против Веры Звонарёвой будет тоже непросто, потому что все болельщики на трибунах будут поддерживать её. Мы с ней тоже уже встречались, и тоже был непростой матч, я была вынуждена сняться по причине плохого самочувствия. Надеюсь, что завтрашний матч будет отличной возможностью завоевать титул!

Соперницей Кики по финалу в итоге стала Донна Векич, которая за 1 час 11 минут остановила Веру Звонарёву. 22-летняя хорватка отметила, что несмотря на простой счёт матч не был таким простым, многие розыгрыши были затяжными, но всё равно она одержала верх – 6:2, 6:2. Об этом Донна и рассказала потом журналистам:

— Донна, по времени ваш матч был не таким длинным, да и по счёту тоже – 6:2, 6:2. А как для вас самой сложился матч?

— Судя по счёту, матч может показаться лёгким, но таковым он не был. У нас было множество затяжных розыгрышей, она заставила меня хорошо потрудиться в борьбе за каждое очко.

— Такое впечатление, что сейчас вы играете в свой лучший теннис в карьере, на уровне теннисисток топ-5. За счёт чего удалось добиться такого прогресса?

— Я действительно играю сейчас хорошо, но рейтинг пока не соответствует уровню топ-5. Надеюсь, однажды он таковым станет. Для этого мне нужно продолжать упорно работать.



— Прямо сейчас вы занимаете 25-е место в рейтинге. Какой план на сезон? И о чём мечтали в детстве?

— Я не хочу зацикливаться на цифрах. Я хочу продолжать работать. Самое главное — сейчас я должна быть сконцентрирована на финале и на подготовке к завтрашнему матчу. Если всё это будет сделано, то подтянется и рейтинг.