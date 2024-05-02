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Видеообзор поражения Мирры Андреевой от Арины Соболенко в четвертьфинале Мадрида

Видеообзор поражения Мирры Андреевой от Арины Соболенко в четвертьфинале Мадрида
Аудио-версия:
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43-я ракетка мира, 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева не смогла пробиться в полуфинальный раунд грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В матче 1/4 финала Андреева со счётом 1:6, 4:6 уступила двукратной чемпионке турниров «Большого шлема», второй ракетке мира белоруске Арине Соболенко (2).

Мадрид (ж). 1/4 финала
01 мая 2024, среда. 21:05 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Мирра Андреева – Арина Соболенко.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA

Встреча Андреевой с Соболенко продлилась 1 час 20 минут. В её рамках Андреева три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта. На счету Соболенко один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

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