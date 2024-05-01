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Алькарас — после поражения от Рублёва: беспокоит, что я совершаю глупые ошибки

Алькарас — после поражения от Рублёва: беспокоит, что я совершаю глупые ошибки
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал поражение от россиянина Андрея Рублёва в четвертьфинале грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания).

Напомним, встреча Рублёва с Алькарасом завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу россиянина.

Мадрид (м). 1/4 финала
01 мая 2024, среда. 17:10 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 2
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Это был тяжёлый для меня день. Долгий, напряжённый матч со Штруффом сказался на мне, потому что я давно не выступал на таком уровне.

Сегодня я проснулся с болью во всём теле и особенно в предплечье. Помимо этого, я простудился, но главное – я был гораздо слабее психически, чем обычно. Меня очень беспокоит тот факт, что я совершаю глупые ошибки, когда у меня есть возможность перевернуть ход матча.

Подача Рублёва сегодня была просто невероятной. Он дал мне несколько возможностей сделать брейк, но у меня не получилось. Это был ключевой момент матча. Но я считаю, что его игра сегодня была выдающейся», — сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.

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